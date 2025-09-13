Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi: “Galatasaray daha da büyük olacak”
Giriş Tarihi: 13.9.2025 22:32

Mauro Icardi: "Galatasaray daha da büyük olacak"

Galatasaray’ın kaptanı Mauro Icardi, Eyüpspor’u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir maçtı. Aradan sonra ritim kaybı oluyor. Devam etmemiz çok önemli galibiyetlere. Kazandık ve mutluyuz şu anda.

Tabii ki Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümüydü. Çok önemli bir gün bizim için. Galatasaray'ın en büyük efsanelerinden birisi. Tarihin hala yaşamaya devam ettiğini göstermek gerekiyordu o yüzden severek yaptım.

Galatasaray çok büyük, büyük olmaya devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için. Bunları da her fırsatta göstermek istiyorum."

