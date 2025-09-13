Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır sözleri!

Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır, maça 11'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler hakkında konuştu.

"KATKI SAĞLAYACAKLAR"

Buruk, "İlkay gibi önemli bir kaptanı aldık. Manchester City ve Almanya performansına baktığımızda aynı zamanda çok iyi bir lider transfer ettiğimizi görüyoruz. Uğurcan'ı da aldık bir diğer kaptan olarak. Hem saha içi hem saha dışında önemli katkı sağlayacaklar.

Genel olarak istediğim oyuncular kadroya katıldığı için mutluyum. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Gündüz maçları biraz maç olur. Hazırız ve istekliyiz. Kazanarak moral olarak da Avrupa maçına hazır olmamız gerekiyor." dedi.