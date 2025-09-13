Selçuk Şahin: "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Analiz ettiğimiz birçok şey çıktı. Savunma arkasına koşucu oyuncularla pozisyon üreteceğimizi düşündük. Çok denedik, ilk yarı 2-3 tane arkaya koşularla pozisyon oldu, final paslarını atamadık. İyi bir takıma kaybettik. Ben oynadığım her maçı kazanmak için oynuyorum. Bugün güçlü bir takıma karşı mücadele ettik. Rakibi iyi karşıladık. İlk 45 dakika çok pozisyon vermedik. İkinci onlarla da hamleler yaptılar. Bizim hamle gücümüz o kadar değildi. Oyuncularımı da tebrik ettim, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Karşılama anlamında iyi durduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı bu başarısından dolayı tebrik eden Selçuk Şahin, "İnşallah şampiyon olurlar. Ülke olarak yürekten tebrik etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.