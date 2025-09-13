Son dakika haberi: Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Danylo Sikan şoku!

Süper Lig'in 5.haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'a Danylo Sikan'dan kötü haber geldi. Ukraynalı oyuncu, sakatlığını nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Bordo-mavili takımın Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.
Öte yandan Fırtına'nın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu. Yeni transferlerden Muci ve Onana, İstanbul kafilesinde yer aldı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU: