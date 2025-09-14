Burak Yılmaz: "Final paslarında başarılı olsaydık..."

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor'un lige kötü başlamasından dolayı agresif ve katı savunma ile oynayacağını bildiklerini ve buna göre hamle yaptıklarını söyledi.

Bugün takımının istediği oyunun altında kalsa da galibiyeti almayı bildiğini belirten Yılmaz, "İlk yarı 3-0 içeri girebilirdik ama sakin kaldık, 0-0 bitti ilk yarı. Küçük bir oyuncu değişikliği yaptık ve istediğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu.

Final paslarıyla ilgili daha fazla çalışacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğer ki final paslarında başarılı olsaydık belki de 5-6 olurdu. Futbol kaçırılan goller ve yapılan hatalarla güzeldir. İnşallah oyuncularımız daha iyi oynayacak ve hak ettiğimiz yere geleceğiz. Kocaelispor'un oyunu için de kötü bir oyun dememek lazım, biz oyuna cesaretli başladık ve cesaretli bitirdik. Önde bire bir baskı ile sürdürdük. Son 10 dakika 2-0'ı bulunca farklı bir düzene geçtik. Onların oyunundan ziyade biz öz güvenli ve cesaretliydik."

Yılmaz, Gençlerbirliği maçına göre daha fazla ilgi gösterdikleri için taraftara teşekkür ederek, bu desteğin daha da artmasını beklediğini sözlerine ekledi.