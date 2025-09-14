Domenico Tedesco: "Bazen 1 kişi fazla oynamak o kadar da kolay değildir"

Sebastian Szymanski ve yeni transfer Marco Asensio hakkında değerlendirmelerde bulunan 40 yaşındaki teknik adam ,"Bir yüzde vermesi zor ama yapmamız gereken çok işimiz var. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu takımın potansiyeli var. Sebastian kendisini rahat hissediyor. 8, 10 ve kanat pozisyonunda oynatabiliyorum. İkinci yarıda değiştirdik. Nerede oynarsa oynasın hatlar arasına gelerek topla buluşmayı seven bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ve biz de onu kaleye yakın oynatmak istiyoruz. Marco son maçını mayıs ayının sonunda oynamıştı. Uzun bir zaman var. İdmanlar ve maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu çok farklı oluyor. Yavaş yavaş onu hazır duruma getireceğiz. Takım olarak onun hazır olmasına ihtiyacımız var. Asla salakça ve çılgınca şeyler yapmayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz" sözlerini sarf etti.