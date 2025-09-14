Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol’dan Gökhan Sazdağı sözleri!

Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, 1-1 tamamlanan Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gisdol, Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu belirterek "10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var." dedi.

"SEVİYEYİ YUKARI ÇIKARDI"

Maçın takımı adına zor geçtiğini aktaran Gizdol, "Ama günün sonunda takımımız sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı." ifadelerini kullandı.

GÖKHAN SAZDAĞI SÖZLERİ

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı ile ilgili de konuşan Gisdol, "Sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım, takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor durum ama kulübümüzün kazandığı para var, bu rakamlara ihtiyacı vardı. Bunu kabul edeceğiz ve çözüm üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.