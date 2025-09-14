Kerem Aktürkoğlu'ndan galibiyet sözleri: "Güzel bir başlangıç oldu"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazanmayı başardı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ve İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"



Kerem Aktürkoğlu, "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu. Derbiler her zaman zor olur. Yeni hocamızla kısa sürede taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Trabzonspor'un da ayağına sağlık. Taraftarımız da bizlere güzel destek verdi. İnşallah böyle devam ederiz. Hocamızın taktik anlayışını sahaya yansıtabilmek elbette bir süreç ama bahanemiz yok. Buna hepimiz dahiliz. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah, Alanyaspor maçıyla da devam ederiz." dedi.

ARCHIE BROWN: "BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ OLABİLİR"

Archie Brown, "Takım olarak iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da mücadele gücü yüksekti. Onlar topun arkasında kaldı ve defans yaptı. Maçın genel kısmını domine ettik. Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Kerem Aktürkoğlu'nun kalitesini biliyoruz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Takımla birkaç antrenman yaptı ama sahip olduğu doğal yetenekle iyi maç çıkardı. İyi bir takıma ve teknik adama sahibiz. Oynayacağımız maçlar için heyecanlıyım." diye konuştu.

İSMAİL YÜKSEK: "HAK EDEN TARAF BİZDİK"

İsmail Yüksek ise, "Yeni bir hocamız ve sistemimiz var. Hayallerimiz ve hedeflerimiz aynı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim hayallerimiz şampiyonluk kupasını Bağdat Caddesi'ne getirmek. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak eden taraf bizdik. Önemli bir maçtı. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. (beIN SPORTS)