Serik Spor, Iğdır deplasmanında güldü!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Serik Spor Futbol A.Ş, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Serikspor'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Batuhan İşçiler ve 80. dakikada Amaral kaydetti. Iğdır'ın tek golü 63. dakikada Bruno'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Serik Spor 7 puana çıktı. Iğdır FK ise 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Serik, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Iğdır ise Ümraniyespor'a konuk olacak.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Salih Burak Demirel, Rüştü Muhammed Orcan

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Rotariu), Bruno (Dk. 79 Koita), Valentin Eysseric (Dk. 73 Ali Kaan Güneren), Ryan Mendes (Dk. 39 Moryke Fofana), Eyüp Akcan (Dk. 73 Doğan Erdoğan), Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Serik Spor Futbol A.Ş: İbrahim Demir, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 64 Amaral), Aleksandr Martynov, Tikhii Dmitrii (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), İlya Berkovskii, Marcos Da Silva, Kerem Şen (Dk.64 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan (Dk.77 Selim Dilli), Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Mesut Can Tunalı (Dk. 89 Gökhan Akkan)

Goller: Dk. 63 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 71 Batuhan İşçiler, Dk. 80 Amaral (Serik Spor Futbol A.Ş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Tikhii Dmitrii, Dk. 53 Batuhan İşçiler, Dk. 57 Kerem Şen, Dk. (Serik Spor Futbol A.Ş)