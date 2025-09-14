Trendyol 1. Lig: Amed SK, evinde Pendikspor’u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Amed SK ile Pendikspor karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24.dakikada Bekir Karadeniz (kk) ve 90. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 28. dakikada Jonson Clarke-Harris'den geldi.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 10'a yükseltirken, Pendikspor 8 puanda kaldı.
1. Lig'in gelecek haftasında Amed SK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Pendikspor, Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak.
Stat: Diyarbakır
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp (Dk. 57 Oktay Aydın), Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 57 Alberk Koç), Emrah Başsan (Dk. 57 Afena-Gyan), Dia Saba (Dk. 90 Kouyate), Fernando (Dk. 69 Daniel Moreno), Diagne
Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Sequeira (Dk. 27 Furkan Mehmet Doğan), Denic (Dk. 66 Thuram), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 81 Hamza Yiğit Akman), Kitsiou, Clarke-Harris (Dk. 66 Adnan Uğur), Wilks
Goller: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk 89 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 28 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)