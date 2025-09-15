Alman efsaneden Leroy Sane’ye destek! Nagelsmann’ı eleştirdi

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi aday kadroya almamıştı. Alman futbolcunun efsane ismi Mathias Sammer, yıldız futbolcu için verilen bu kararı eleştirdi.
NAGELSMANN NE DEMİŞTİ?
Julian Nagelsmann, oyuncunun Galatasaray'a transfer olmasının ardından "Leroy şu anda Bundesliga'dan biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Daha fazla dikkat çekmesi gerekiyor. Biraz zaman alacak, bu da tamamen normal ve kendisine bunu böyle ilettim; mucizeler beklemiyorum." İfadelerini kullanmıştı.
Bild'in haberine göre; Alman eski futbolcu Mathias Sammer, genç teknik adamın bu sözlerine tepki gösterdi. Sammer yaptığı açıklamada, "Türk futbolu hakkında biraz saygısızca konuşulduğuna şaşırdım. Leroy, iyi sebepleri olan bir tercihte bulundu.
Onu artık milli takıma almıyor muyuz? Ya da Bayern'de kalıyor, orada çok iyi oynamıyor ama orada oynadığı için mi çağrılıyor? Her zaman milli takım için bireysel performansın önemli olduğunu düşünürdüm. Aksi takdirde belki Cristiano Ronaldo da Portekiz'de oynayamazdı, çünkü o da başka bir ligde, yüksek seviyede olmayan bir yerde oynuyor!"