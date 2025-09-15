Avrupa’da Türk fırtınası

A Milli Takımımız'ın yıldızları başta olmak üzere Türk oyuncular hafta sonu, Avrupa'nın büyük liglerine damgalarını vurdu. Juventus-Inter arasındaki dev mücadelede Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız karşı karşıya gelirken 4-3 Torino ekibinin kazandığı düelloda iki oyuncumuz da coştu.
Hakan, 2 gol atsa da Inter'i kurtaramadı. 20 yaşındaki Kenan ise müthiş golünü bir de asistle taçlandırdı ve müsabakanın adamı seçildi.
ARDA&MBAPPE İŞBİRLİĞİ
Arda Güler ise Real Madrid'i sırtlayan isimdi. Los Galacticos'un Real Sociedad deplasmanında 2-1'lik galibiyetinde Arda Güler de 44'te attığı golle katkı verdi.
Cuma günü ise Can Uzun'un golü vardı. Eintracht Frankfurt'un, Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildiği mücadelede Can Uzun takımının tek sayısını kaydetti.
|İŞTE YILDIZLARIMIZIN REYTİNGLERİ
|TAKIM
|OYUNCU
|REYTİNG
|Juventus
|Kenan Yıldız
|8.4
|Real Madrid
|Arda Güler
|8.6
|Inter
|Hakan Çalhanoğlu
|9.8