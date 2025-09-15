Avrupa’da Türk fırtınası

İŞTE YILDIZLARIMIZIN REYTİNGLERİ TAKIM OYUNCU REYTİNG Juventus Kenan Yıldız 8.4 Real Madrid Arda Güler 8.6 Inter Hakan Çalhanoğlu 9.8

A Milli Takımımız'ın yıldızları başta olmak üzere Türk oyuncular hafta sonu, Avrupa'nın büyük liglerine damgalarını vurdu. Juventus-Inter arasındaki dev mücadelede Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız karşı karşıya gelirkenHakan, 2 gol atsa da Inter'i kurtaramadı. 20 yaşındaki Kenan ise müthiş golünü bir de asistle taçlandırdı ve müsabakanın adamı seçildi.Arda Güler ise Real Madrid'i sırtlayan isimdi. Los Galacticos'un Real Sociedad deplasmanında 2-1'lik galibiyetindeCuma günü ise Can Uzun'un golü vardı. Eintracht Frankfurt'un, Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildiği mücadelede