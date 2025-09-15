Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’da Türk fırtınası
Giriş Tarihi: 15.9.2025

Avrupa’da Türk fırtınası

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler haftaya damga vurdu, Can Uzun ağları boş geçmedi

A Milli Takımımız'ın yıldızları başta olmak üzere Türk oyuncular hafta sonu, Avrupa'nın büyük liglerine damgalarını vurdu. Juventus-Inter arasındaki dev mücadelede Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız karşı karşıya gelirken 4-3 Torino ekibinin kazandığı düelloda iki oyuncumuz da coştu. Hakan, 2 gol atsa da Inter'i kurtaramadı. 20 yaşındaki Kenan ise müthiş golünü bir de asistle taçlandırdı ve müsabakanın adamı seçildi.

ARDA&MBAPPE İŞBİRLİĞİ
Arda Güler ise Real Madrid'i sırtlayan isimdi. Los Galacticos'un Real Sociedad deplasmanında 2-1'lik galibiyetinde Arda Güler de 44'te attığı golle katkı verdi. Cuma günü ise Can Uzun'un golü vardı. Eintracht Frankfurt'un, Bayer Leverkusen'e 3-1 yenildiği mücadelede Can Uzun takımının tek sayısını kaydetti.
TAKIM OYUNCU REYTİNG
Juventus Kenan Yıldız 8.4
Real Madrid Arda Güler 8.6
Inter Hakan Çalhanoğlu 9.8

