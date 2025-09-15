Gençlerbirliği ve Eroğlu'nun "Süper Lig'de galibiyet" hasreti

Trendyol Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, ilk 5 maçta puanla tanışamadı.

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

Emrecan Bulut'un uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayan başkent ekibi, 90+9'uncu dakikada da Henry Onyekuru ile penaltı atışından yararlanamadı.

Gençlerbirliği, bu sonuçla ilk 5 maçını da kaybederek Süper Lig tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Kırmızı-siyahlılar, en son 1992-93 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını kaybetmişti.

Ligin bu sezon puansız tek takımı kalan Gençlerbirliği, sezonun 6. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek.

HÜSEYİN EROĞLU'NUN SÜPER LİG GALİBİYETİ YOK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı.

Samsunspor'da 2023-24 sezonuna başlayan ve ilk 5 haftada kulübede yer alan Eroğlu, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

Gençlerbirliği teknik direktörlüğü görevinde de ilk 5 maçında takımının hanesine puan yazdıramayan Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de kulübede bulunduğu 10 karşılaşmada 1 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.