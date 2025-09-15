Görkem Göçükbaşı: "Hepimizin ortak paydası Fenerbahçe’dir"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Görkem Göçükbaşı, Fenerbahçe Kulübü'nde önümüzdeki hafta yapılacak kongreye ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Görkem Göçükbaşı, "Öncelikle bu seçimin Fenerbahçe camiasına hayırlar getirmesini ümit ediyorum. Fırtınalı ve yoğun bir sürecin ardından camia bir kez daha karar için hafta sonu son sözünü söyleyecek. Bir kongre üyesi olarak şunu net şekilde ifade etmek istiyorum: Sandıktan çıkan sonuca hepimizin saygı göstermesi gerekir.

"SAHAYA VE BAŞARIYA ODAKLANMALIYIZ"

Fenerbahçe, her 10 ayda bir seçime gidecek bir kulüp değildir. Bu, ne bizim büyüklüğümüze ne de hedeflerimize yakışır. Sürekli seçim ortamı yaratmak idari istikrarsızlığa yol açar, kulübün enerjisini boşa harcar. Bir sonraki olağan genel kurula kadar bu gündemi bir kenara bırakmalı, artık sahaya ve başarıya odaklanmalıyız." dedi.

"FİNALE KOŞACAĞIMIZDAN EMİNİM"

"Seçimden bağımsız olarak iyi bir kadromuz var bu sene." diyen Göçükbaşı, "Hem ligde şampiyonluğa hem de Avrupa'da finale koşacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI"

Göçükbaşı ayrıca, "En büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik. Son yıllarda çok fazla tartışma, çok fazla ayrışma yaşandı. Oysa Fenerbahçe tarihine baktığımızda en büyük başarılarımızı her zaman birlik olduğumuz dönemlerde kazandık. Hepimizin ortak paydası Fenerbahçe'dir. Farklı görüşlerimiz olabilir ama günün sonunda aynı renklere gönül veriyoruz." diye konuştu.