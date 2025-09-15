Milli futbolcular Avrupa futboluna golleriyle damga vurdu

Milli maç arasının sona ermesiyle futbolda lig maratonu yeniden başlarken, Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Can Uzun, attıkları gollerle hafta sonuna damga vurdu.

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

JUVENTUS VE INTER'İ MİLLİ FUTBOLCULAR SIRTLADI

Serie A'da haftanın maçında Juventus, sahasında Inter'i 4-3 mağlup ederken, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, golleri ve ortaya koydukları mücadeleyle maça damga vurdu.

Juventus'un gollerini 14. dakikada Lloyd Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 82. dakikada Khephren Thuram ve 90+1. dakikada Vasilije Adzic atarken, Inter'in gollerini 30 ve 65. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 76. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Napoli, deplasmanda Fiorentina'yı penaltıdan Kevin de Bruyne, Rasmus Hojlund ve Sam Beukema'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

İlk üç hafta sonunda 9 puan toplayan Napoli ilk sırada yer alırken, aynı puana sahip Juventus ise averajla ikinci sırada yer aldı.

REAL MADRİD, ARDA GÜLER'İN GOL ATTIĞI MAÇTA KAZANDI

LaLiga'da Real Madrid, 4. hafta maçında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler attı. Real Madrid, 32. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Katalan ekibinin golleri, 29 ve 56. dakikalarda Fermin Lopez, 53 ve 66. dakikalarda Raphinha, 76 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi.

Ligin ilk 4 haftasında kayıp yaşamayan Real Madrid 12 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

LİVERPOOL, HAFTANIN MAÇINDA TEK GOLLE GÜLDÜ

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Burnley'i uzatma dakikalarında Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Haftanın maçında Manchester City, sahasında Manchester United'ı Phil Foden'ın 18, Erling Haaland'ın 53 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle 3-0 yendi. Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadelede takımının kalesini korudu.

Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 32 ve 79. dakikalarda Martin Zubimendi ile 46. dakikada Viktor Gyökeres attı.

Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 4'te 4 yapan Liverpool, liderliğini korurken, 9'ar puanlı Arsenal, Tottenham ve Bournemouth zirve takibini sürdürdü.

BAYERN MÜNİH SAHASINDA FARKLI KAZANDI

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Hamburg'u Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle 5-0 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Alejandro Grimaldo (2), Patrick Schick (penaltı) atarken, Eintracht Frankfurt'un tek golünü Can Uzun kaydetti.

Ligin ilk 3 haftasında Bayern Münih, 9 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund, Köln ve St. Pauli, 7'şer puanla Münih ekibinin arkasında sıralandı.

PSG, BARCOLA İLE GALİBİYETE UZANDI

Ligue 1'de PSG, sahasında Lens'i Bradley Barcola'nın golleriyle 2-0 yendi.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Nabil Bentaleb ve Ethan Mbappe'nin golleriyle Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaşan PSG, 10 puanlı Lille'in önünde yer alıyor.