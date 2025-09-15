Süper Lig’de sahada!

311 gün sonra ilk 11'e geri dönen Mauro İcardi, attığı golle Eyüpspor kilidini açtı. Golüne rağmen Arjantinli golcünün performansı teknik heyet tarafından yeterli bulunmadı.Teknik direktör Okan Buruk, Frankfurt maçı planlamasını İcardi'ye göre yapmıyor. Son ana kadar Osimhen'in durumunu bekleyecek Buruk, Nijeryalı yıldız yetişmezse forvette Barış Alper'i kullanma kararı aldı.Sarı-kırmızılı takımın en istikrarlı ismi olarak Roland Sallai dikkat çekiyor. Sağ beke alışan Macar oyuncu, hücuma verdiği destekle fark yaratıyor. Tecrübeli futbolcunun performansından memnun olan Okan Buruk, yeni transferi Singo'yu henüz 11'e koymadı. Sallai formda olduğu için Singo ilk 11'de Abdülkerim yerine stopere geçebilir.