Beşiktaş’ta çare Cerny! Sergen Yalçın Göztepe maçında o bölgede şans verecek…

Giriş Tarihi: 16.9.2025 11:09

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımda maç öncesi eksikler, teknik direktör Sergen Yalçın’ı düşündürüyor. Deneyimli teknik adam, orta sahada yaşanacak sıkıntı için çözüm arıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın cuma günü Göztepe ile oynayacağı maç öncesi orta sahanın merkezinden üç oyuncusu eksilmiş durumda.

Siyah-beyazlılarda, Wilfried Ndidi ve Salih Uçan sakatlıkları, Orkun Kökçü ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın'ın Göztepe mücadelesinde Demir Ege'yi 6, Cerny'yi ise 8 numarada görevlendirebileceği kaydedildi.

Cerny, Başakşehir maçında Rafa Silva oyundan alındıktan sonra ofansif orta saha olarak görev yaparken, El Bilal Toure'nin golünde de asiste imzasını atmıştı.

Deneyimli futbolcunun bu kez Orkun'un rolünü üstlenebileceği aktarıldı. Bir diğer seçenek ise Demir Ege ve Kartal'ın aynı anda sahada olması üzerine kuruldu.

Bu durumda ise kulübeden oyuna dahil olabilecek orta saha bulunmuyor. Ön liberoda görev alabilecek tek isimse Necip olarak görülüyor.

