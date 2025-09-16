İki başkan çok sert konuştu ortalık toz duman

ALİ KOÇ:

"3 Temmuz alın terimizdir. Fenerbahçe bir oldukça kimse bize diz çöktüremez."



ERTUĞRUL DOĞAN:

"Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça yüzünüz gülmeyecektir."



Fenerbahçe, Trabzonspor'u 45'te En-Nesyri'nin golüyle 1-0 yendi. Ancak bordo-mavililerin 11. dakikada Onuachu ile bulduğu golün VAR uyarısıyla iptal edilmesi, Trabzonspor oyuncusu Okay Yokuşlu'nun 20. dakikada kırmızı kart görmesi maçın tansiyonunu yükseltti. Karşılaşmanın ardından iki taraf da sert açıklamaları ile dikkat çekti. Dün de yazılı açıklamalarla gerilim devam etti.





F.BAHÇE'NİN ALNI AK, ADI LEKESİZDİR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, gerekli hukuki adımları atacaktır. Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir. Fenerbahçe'nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da FETÖ'yü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" dedi



KONU BİZİM İÇİN TARTIŞMAYA KAPALI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi, 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Fenerbahçe Kulübü'nü yönetenlerin zihniyeti ve ciddiyeti, logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."



KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YOKUZ

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı süresince vakıftaki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir. Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz" denildi. Hatırlanacağı gibi