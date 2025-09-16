İsmail Kartal kararından vazgeçti!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük belirsizliği yaşandığı süreçte adı sıklıkla sarı lacivertlilerde anılan İsmail Kartal, aldığı karar doğrultusunda basın toplantısı yapmaktan vazgeçti.

TRT SPOR'da yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, bu nedenle açıklamalarının yanlış anlaşılabileceği ve başka yönlere çekilebileceğini düşünerek basın toplantısı fikrinden vazgeçtiğini ifade etti.

Başarılı teknik direktör, sarı-lacivertli şampiyon olmasını istediğini ifade etti ve takıma başarılar diledi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 2023-2024 sezonunda çıktığı toplam 57 karşılaşmada 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı.