Osimhen ve Barış Alper olmazsa olmaz

ÖZBOSTAN: Galatasaray ligde 5'te 5 yaparak yoluna devam ediyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Oyun olarak yeterli görüyor musunuz Galatasaray'ı?

BİLGİÇ: 5 galibiyete rağmen G.Saray'ın oyunundan kimse mutlu değil. Başlarda Barış Alper performansı vardı, sonrasında Osimhen takımı toparladı. Eyüp maçında ilk isabetli şutu 30'da çektiler. Sane tam bir hayal kırıklığı. Son maçta yine Barış Alper'in temposu ve zorlamasıyla çevirmeyi başardılar. İlkay'ın yer aldığı orta saha, önde baskı konusunda problemleri de peşinden getirdi. Takımı ayakta tutan Torreira oldu. Zaten ligde bir türlü problemi çözmeyi başarılar. Perşembe günkü Frankfurt maçı doğru bir terazi olacak. Konuştuğum tüm G.Saraylılar, Okan Buruk'un bir şeyler yapmasını bekliyor.

GÜNEN: G.Saray'ın Süper Lig'de 5 maçı kazanması son derece doğal. Çünkü kadro zenginliği F.Bahçe ile birlikte diğer takımlara göre çok fazla. Oyun olarak istenilen düzeyde olmasalar da sonucu lehine çevirebilecek kaliteli ayakları var. Fakat böyle bir zengin kadro kurmuşsanız Süper Lig'deki oyun Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Başarı için oyunu geliştirmek zorunluluğu var.

TÜZEMEN: Barış Alper ve Osimhen'in dönecek olması G.Saray'ın oyun anlayışını daha güçlendirecektir. Kaliteli kadro ligde oyunsal olarak zaman zaman sorun yaşasa da kalitesiyle sonuca ulaşmayı başarıyor. Devler Ligi, oyuncuları zihinsel olarak da farklı bir noktaya getirecektir. Çünkü o vitrinde oynamak büyük ses getiriyor. Okan hoca savunma yapısını doğru kurgulamalı. Singo-Sanchez ikilisini defansta birlikte oynatabilir çünkü Abdülkerim çabuk, hızlı ve seri bir stoper değil.

ÇAKAR: G.Saray, Eyüp maçını Barış Alper ile aldı. Çok kötü oynadılar, herkesi şaşırttılar, hiç kimse vasatın üzerine çıkmadı ama Barış girince her şey değişiverdi. Ofansif anlamda inanılmaz bir hareketlilik başladı. Eyüp maçında gördük ki G.Saray için Barış Alper ve Osimhen gerçekten hayati derecede önemli oyunculardır. G.Saray için kötü de oynasa iyi de oynasa Türkiye ligi maçları problem değil ama perşembe günü hem G.Saray'ın hem Okan Buruk'un geleceğini belirleyecek maraton başlıyor. İlk maçı Frankfurt ile deplasmanda oynayacaklar. Eğer Eyüp maçındaki performansı ortaya koyarlarsa Frankfurt alır gider. Ama G.Saray için asıl problem şu; camia 'Türkiye ligini geçin, Avrupa'ya bakın' diyor. Haklılar. Bu sene de Avrupa'da başarısızlık olursa G.Saray sezon sonu şampiyon olsa bile Okan Buruk için imaj çok kötü olur.

GÜLTİKEN: G.Saray tecrübeli bir kadroya sahip. Okan hocanın Avrupa kupalarındaki G.Saray'ı oynatma şekline baktığımız zaman da içeride dışarıda agresif bir oyun tercih ettiğini görüyoruz. Bunu tekrar etmek isteyecektir. Bunu yapmak istediğinde de iki oyuncu bence çok önemli hale geliyor. Barış Alper'in dinamizmi ve temposuyla beraber, Osimhen'in santrfor bölgesinde yarattığı fark ön plana çıkıyor. O yüzden bu oyuncuların varlığıyla yokluğu arasında bir performans farkı olacağı izlenimini Eyüp karşısında gördük.



TEDESCO'NUN ELİNDEKİ MALZEME ÇOK İYİ!



ÖZBOSTAN: Fenerbahçe yeni hocası ile ilk maçını kazandı. Takımda gelecek adına bir umut gördünüz mü yoksa konuşmak için erken mi?

BİLGİÇ: Mourinho gittikten sonra zaten değişim başlamıştı. Değişimin başladığını G.Birliği maçında gördük. Tedesco da bunu devam ettireceğini hepimize gösterdi. Oyuncusuna güvenen, takımın kalitesine inanan ve bunu yansıtacak planı seçip uygulamak isteyen bir teknik adam var. Daha iyi olması için en az 4 maç daha gerekiyor . 2 taraf birbirini tanıyacak, futbolcular arasındaki uyum gelişecek, bunları perçinleyecek sonuçlar da gelişimi hızlandıracak.

GÜNEN: Olumlu konuşmak için çok erken. Yalnız ilk maçta Tedesco'nun oyun felsefesi hakkında yorumlayabileceğimiz birkaç nokta var. Tedesco, ön alan baskısını öne çıkaran, tempolu bir oyun kurgusu içinde. Pres anlayışı etkin olacağı için fizik gücü yüksek oyunculara kadroda yer vereceğini düşünüyorum.

TÜZEMEN: F.Bahçe, Trabzon karşısında puan kayıpları yaşasaydı, tribünler hem Tedesco'ya hem de kendisini getiren yönetime tepkiler koyardı. Başkan Ali Koç, hocaya şahane bir kadro teslim etti. Tedesco, her bölgenin iki tane etkili oyuncusu olduğunu biliyor, oyuncu yapısına göre bir sistem oturtacaktır. Maçları kazandıkça sorun yaşamaz ama sisteme dayalı puan kayıpları yaşarsa eleştirilir.

ÇAKAR: Konuşmak için çok erken. Hâlâ tempo düşük, üretilen pozisyonlar az, dönen topları kazanma süresi uzun. Ancak dedim ya bir maçla yeni teknik direktörü değerlendirmek hem vicdanen haksızlık hem de futbolun doğasına aykırıdır.

GÜLTİKEN: Yeni teknik adamla ilk maçta en önemli şey, 3 puandır, Tedesco oyuncuları tanıyacak. Elinde iyi bir kadro var. Bunlar ı nasıl kullanacağını göreceğiz ama dinamik ve hücum yönü güçlü bir takım yaratmak isteyen bir teknik adam izlenimi aldım.



BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE F.BAHÇE'YE YAKLAŞAMAZ!



ÖZBOSTAN: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la final niteliğinde bir maçı kazandı. Beşiktaş için neler söylersiniz?

BİLGİÇ: Uzun zaman sonra Beşiktaş'ı ilk defa bu kadar coşkulu gördüm. Cerny ve Toure ön tarafa kalite getirmiş. Sergen hoca her şeyin farkında. Hâlâ merkezde problemleri var. Ndidi sakattı, şimdi Orkun cezalı olacak ama bu maçın hikâyesi gollerden sonraki tribün görüntülerinde. Ağlayanlar, sarılanlar ve haykıranlar... Beşiktaş taraftarı kazanan takımı özlemiş.

GÜNEN: Sezon başı görüntüsünden farklı bir Beşiktaş var. Cerny, El Bilal, Gökhan ve Cengiz hücum zenginliğini artıracak yetenekte isimler. İlerleyen haftalarda daha farklı bir takım izleriz.

TÜZEMEN: Alanya yenilgisinden sonra eğer Beşiktaş, Başakşehir'e takılsaydı oyuncular sıkıntı yaşardı. Sergen hocanın bir oyun planını oturtması takım disiplini adına önemlidir ancak yeni gelen oyuncuların da istikrarı yakalaması için birbirleriyle oynamaya ihtiyaçları var.

ÇAKAR: Beşiktaş için söyleyeceğimiz tek şey, coşkunun, baskının, istek ve arzunun yeniden gelmiş olması. Muhtemelen bunu Sergen Yalçın'a borçlular. Çok önemli maçı çok önemli bir durum içinde kazandılar. Cengiz'in Beşiktaş'a alınması çok doğru bir karardı. Hem Cengiz'in Beşiktaş'a hem de Beşiktaş'ın Cengiz'e ihtiyacı olduğunu 94. dakikada gördük ama hâlâ söylüyorum, Beşiktaş'ın kadro kalitesi ve derinliği, asla G.Saray ve F.Bahçe'ye yaklaşamaz.

GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın lig mücadelesi yanında kendi takım içinde farklı bir mücadelesi de var. Bir oyun bulmak, bir sistem oturtmak, bunu sürekli hale getirebilmek ve yarışın içinde kalabilmek gibi aşması gereken önemli konular var. Bu da doğal olarak biraz zaman istiyor. Fakat Başakşehir maçında özelikle Cerny, Toure, Gökhan gibi oyuncular ön plana çıktılar. Bu Beşiktaş'ın uzun zamandır görmek istediği bir tabloydu. Yeni gelen oyuncuların direkt katkı yapabildiği bir sürecin ortaya çıkması hem Beşiktaş açısından sevindirici hem de Sergen hocanın elini rahatlatabilecek bir konu.



VAR'A ACİLEN YABANCI GELMELİ



MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor kaybettiği Fenerbahçe maçının ardından özellikle başkan Ertuğrul Doğan olmak üzere hakemlere yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Hakem isyanı için yorumunuz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Hakem kararlarından memnun olmamak herkesin hakkı. Futbol zaten bunun için en popüler spor. Aynı pozisyona farklı şeyler söylenebilir. Fakat böyle bir mücadeleye bir siyasinin FETÖ iddialarıyla dahil olması anlaşılamaz. Bu, mücadeleyi yorumlamak değil camiaları birbirine düşman etmek. Yoksa Ertuğrul Doğan'ın maç sonu açıklamaları da sertti ama karardan memnun olmayan bir başkanın kelimeleriydi.

İSKENDER GÜNEN: Süper Lig'in son iki yılına baktığımızda hakem hataları yüzünden en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor. Anlamak gerçekten mümkün değil. VAR'da bile akıl almaz kararlar ne yazık ki hep Trabzonspor aleyhine çıkmakta. Bunun en son örneğini F.Bahçe maçında gördük. Şu anki fu-t bol ikliminde umutlu olabilmek zor. Bu hakemlerle Süper Lig, bu yıl da sorunlarla karşı karşıya gelecektir . Yabancı VAR tekrar gündeme gelmeli.

LEVENT TÜZEMEN: Günümüz teknolojisinde hiçbir görüntü kaybolmuyor. Trabzonspor Başkanı isyanında çok haklı. Trabzon'un net golü uydurma bir faulle iptal edildi. Trabzonsporlu oyuncuların sinirleri gerildi. Yine de 10 kişilik kadroyla ortaya koydukları mücadele övgüye değer. Bu MHK yönetimiyle ve liyakatsiz VAR hakemleriyle lig yarışının devam etmesi mümkün değil. VAR'a en kısa sürede yabancı hakemler konmalı.

AHMET ÇAKAR: Trabzonspor hakem isyanında haklıdır. Kırmızı kart tartışılır. Ben olsam sar ı veririm demiştim, hakem VAR yardımıyla kırmızı verdi, problem yok. Ama asıl problem iptal edilen buz gibi goldü. Öncelikle faul falan yok. VAR hakemi Davut Çelik niye çağırdı anlamış değilim. Hadi o çağırdı, Ozan Ergün gibi benim beğendiğim bir hakem o golü niye iptal etti, onu da anlamış değilim. Soru şu, Trabzonspor'un tertemiz golü verilmiş olsaydı, F.Bahçe yine de maçı kazanabilir miydi? Hiç zannetmiyorum.

ALİ GÜLTİKEN: Verilen iptal kararı, aslında herkesi baktığı yere göre haklı çıkarabilecek bir pozisyon ama hakem açısından da zor, oyuncular açısından da yöneticiler açısından da. Tabii ki canı yanan taraf olarak Trabzonspor, konuyla ilgili bir tepki ortaya koydu. Bunu da normal görmek lazım.