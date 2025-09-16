PFDK sevkleri açıklandı!

Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor ve Çaykur Rizespor çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde;

"1- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.09.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 13.09.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu OĞUZHAN EFE YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.09.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ'nün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca14.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

4- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MESUT ALTAN'ın 13.09.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.09.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 10. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA ÖNDER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi UTKU YURTBİL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 13.09.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi KEMAL ONUR KÖROĞLU'nun 14.09.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu CAN KELEŞ'in 14.09.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca15.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OKAY YOKUŞLU'nun 14.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca15.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SALİH TEKKE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarıncave "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca16.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.09.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."