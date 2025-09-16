Rize bulutların üzerinde

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, evinde Gençlerbirliği'ni Emrecan Bulut'un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde Karadeniz ekibi garanti oyunu tercih ederken Gençlerbirliği ceza sahası dışından şutlarla sonuca gitmeyi denedi. 90 dakikalık süreçte Rize 4, Gençlerbirliği de 3 şutunda kalecilere takıldı. Ne olduysa uzatmalarda oldu... Rizespor'da 79. dakikada oyuna giren Emrecan Bulut, 90+3'te şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ancak İlhan Palut'un takımı, 90+9'da büyük tehlike atlattı. Gençler penaltı kazanırken Onyekuru'nun şutunda kaleci Yahia Fofana gole izin vermedi. Böylece Rize ilk 3 puanını almış oldu. Başkent takımı ise 5. maçında 5. yenilgisini yaşadı.

ERZURUM'DA KAZANAN YOK

TRENYOL 1. Lig'de Erzurumspor ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı. Sakarya 69'da Kakuta ile öne geçse de 76'da Benhur Keser eşitliği getirdi. Erzurum puanını 9'a, Sakarya da 5'e çıkardı.