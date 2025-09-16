Şampiyonlar Ligi: Galatasaray’ın rakibi Union Saint-Gilloise, PSV’yi 3 golle devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Athletic Bilbao - Arsenal ve PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise maçlarıyla başladı.

Galatasaray'ın da rakibi olan Union Saint-Gilloise, deplasmanda PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Promise Akinpelu, 39. dakikada Anouar Ait El Hadj ve 81. dakikada Mac Allister attı. PSV Eindhoven'ın tek sayısı ise 90. dakikada Ruben Van Bommel'den geldi.

Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken, PSV puanla tanışamadı.

ARSENAL DEPLASMANDA KAZANDI

Günün diğer mücadelesinde ise Athletic Bilbao ile Arsenal karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Trossard kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal 3 puan alırken, Athletic Bilbao puanla tanışamadı.