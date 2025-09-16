Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi: Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise, PSV'yi 3 golle devirdi!
Giriş Tarihi: 16.9.2025 22:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da rakibi olan Union Saint-Gilloise deplasmanda PSV Eindhoven'ı 3-1'lik skorla mağlup etti ve iyi bir başlangıç yaptı. Bir diğer maçta Arsenal, Athletic Bilbao deplasmanında 1-0 kazandı. İşte 19.45 seansının sonuçları....

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Athletic Bilbao - Arsenal ve PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise maçlarıyla başladı.

Galatasaray'ın da rakibi olan Union Saint-Gilloise, deplasmanda PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Promise Akinpelu, 39. dakikada Anouar Ait El Hadj ve 81. dakikada Mac Allister attı. PSV Eindhoven'ın tek sayısı ise 90. dakikada Ruben Van Bommel'den geldi.

Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken, PSV puanla tanışamadı.

ARSENAL DEPLASMANDA KAZANDI

Günün diğer mücadelesinde ise Athletic Bilbao ile Arsenal karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Trossard kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal 3 puan alırken, Athletic Bilbao puanla tanışamadı.

