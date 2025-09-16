UEFA Şampiyonlar Lig: Real Madrid, Marsilya’yı geriden gelerek yendi!

Juventus'un gollerini 63'üncü dakikada milli oyuncu Kenan Yıldız, 67 ve 90+4'üncü dakikada Dusan Vlahovic ve 90+6'ncı dakikada Lloyd Kelly attı. Borussia Dortmund'un golleri ise 52'nci dakikada Karim Adeyemi, 65'inci dakikada Felix Nmecha, 74'üncü dakikada Yan Couto ve 86'ncı dakikada penaltıdan Ramy Bensebaini'den geldi. Bu sonucun ardından her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamladı.