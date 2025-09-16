Ziraat Türkiye Kupası: 5 gollü maçta kazanan Erciyes 38 FSK!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Atakaş Hatayspor ile Solwie Enerji Erciyes 38 FSK karşı karşıya geldi. Kayseri temsilcisi, mücadeleyi 3-2 kazandı.
Erciyes 38 FSK'ye galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Çağrı Yasak, 80. dakikada Sarp Ekinci ve 90+5. dakikada Tuğay Adamcıl attı.
Hatayspor'un golleri ise 63. ve 75. dakikalarda Funsho Bamgboye'den geldi.
Bu sonucun ardından Erciyes 38 FSK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Atakaş Hatayspor 0-1 Erciyes 38 FK
GOL | Atakaş Hatayspor 1-1 Erciyes 38 FK
GOL | Atakaş Hatayspor 2-1 Erciyes 38 FK