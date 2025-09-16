Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: 5 gollü maçta kazanan Erciyes 38 FSK!
Giriş Tarihi: 16.9.2025 23:05

Ziraat Türkiye Kupası: 5 gollü maçta kazanan Erciyes 38 FSK!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Solwie Enerji Erciyes 38 FSK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi. İşte maçın golleri...

Ziraat Türkiye Kupası: 5 gollü maçta kazanan Erciyes 38 FSK!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Atakaş Hatayspor ile Solwie Enerji Erciyes 38 FSK karşı karşıya geldi. Kayseri temsilcisi, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Erciyes 38 FSK'ye galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Çağrı Yasak, 80. dakikada Sarp Ekinci ve 90+5. dakikada Tuğay Adamcıl attı.

Hatayspor'un golleri ise 63. ve 75. dakikalarda Funsho Bamgboye'den geldi.

Bu sonucun ardından Erciyes 38 FSK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Atakaş Hatayspor 0-1 Erciyes 38 FK

GOL | Atakaş Hatayspor 1-1 Erciyes 38 FK

GOL | Atakaş Hatayspor 2-1 Erciyes 38 FK

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası: 5 gollü maçta kazanan Erciyes 38 FSK!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz