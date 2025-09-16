Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldakspor FK, Ankara Demirspor'u penaltılarla eledi!
Ziraat Türkiye Kupası 2.turunda; Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ve Manisa FK takımları adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 7 maçla başladı.

Karşılaşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.

Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1

Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)

Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1

Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1

