2 haftaya hazır olacak!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, salon çalışmalarına başladı. Kolombiyalı forvetin 2 hafta sonra yeşil sahalara döneceği öğrenildi. Benfica maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun 2 defa MR'ı çekildiği ve temiz çıktığı öğrenilirken, oyuncu ısrarla kaval kemiğinde ağrı olduğunu söyleyerek Barselona'ya gitti ve iğne tedavisi oldu. Havalimanında koltuk değnekleriyle olan görüntüsü taraftarları korkuttu. Ancak yıldız futbolcu dün salon çalışmalarına başlayarak yüreklere su serpti. Yapılan enjeksiyonlar sebebiyle oyuncunun koltuk değneği kullandığı ve 2 haftaya hazır olacağı bildirildi.

4 KARŞILAŞMADA FORMA GİYMEYECEK

F.Bahçe'de 6 müsabakada boy gösteren Duran, 1 gol atarken 1 de asist katkısı verdi. Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak futbolcunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olmasının planlandığı ifade edildi. Duran, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 15 milyon Euro bedelle kiralık olarak kadroya katılmıştı.