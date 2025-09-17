Beşiktaş’tan Onur Özütoprak tepkisi!

Beşiktaş, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu görsele ekledi ve "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadelerini kullandı.

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında görev almıştı. Özütoprak, Orkun Kökçü'nün pozisyonunda orta hakem Alper Akarsu'yu uyarmış ve daha sonra Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.

İŞTE O PAYLAŞIM: