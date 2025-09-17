Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! Hangi yıldızlar erteleme maçında yok?

Fenerbahçe, C. Alanyaspor ile ligde 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 maçta Kanarya, sahadan 11 kez galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. 3 karşılaşmayı ise C. Alanyaspor kazandı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.

Fenerbahçe, C. Alanyaspor ile geçtiğimiz sezonun ilk devresinde oynadığı maçı 3-0, ikinci devre maçını ise 2-0 kazanmıştı.