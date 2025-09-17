Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! Hangi yıldızlar erteleme maçında yok?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.
Fenerbahçe, C. Alanyaspor ile ligde 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 maçta Kanarya, sahadan 11 kez galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. 3 karşılaşmayı ise C. Alanyaspor kazandı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.
Fenerbahçe, C. Alanyaspor ile geçtiğimiz sezonun ilk devresinde oynadığı maçı 3-0, ikinci devre maçını ise 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER:
FENERBAHÇE: İrfan Can, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can K., Szymanski, Oğuz, En-Nesyri.
ALANYASPOR: Ertuğrul, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Makouta, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj, İbrahim, Hwang, Ogundu.
EKSİKLER
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.
İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.