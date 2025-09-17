Genç fırtına!

Trabzonspor, 2025- 26 sezonunda Süper Lig'in en genç takımı oldu. Gençleşme hamlesiyle dikkat çeken bordo- mavililer, 35 yaşındaki tecrübeli isimler Anthony Nwakaeme, Edin Vişça ve Stefan Savic'e rağmen 24.9'luk yaş ortalamasıyla Süper Lig'de zirvenin sahibi oldu.
Fırtına'da 31 yaşındaki Onuachu ve 29 yaşındaki Onana dışındaki transferlerin yaş aralığı 19 ile 24 oldu. Toplam 8 yeni transferin yaş ortalaması 23'te kaldı. Trabzonspor'un ardından listenin ikinci sırasında 25.6 yaş ortalamasıyla Karagümrük yer alırken, üçüncü sıra Kasımpaşa ve Göztepe'nin (25.7) oldu.
Trabzonspor genç oyuncuların gelişiminden hem sportif başarı hem de ekonomik gelir hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke de bu kadronun uzun süre birlikte oynaması durumunda çok büyük işler başaracağına vurgu yaptı.