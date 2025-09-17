Genç fırtına!

Trabzonspor, 2025- 26 sezonunda Süper Lig'in en genç takımı oldu. Gençleşme hamlesiyle dikkat çeken bordo- mavililer, 35 yaşındaki tecrübeli isimlerFırtına'da 31 yaşındaki Onuachu ve 29 yaşındaki Onana dışındaki transferlerin yaş aralığı 19 ile 24 oldu. Toplam 8 yeni transferin yaş ortalaması 23'te kaldı.Trabzonspor genç oyuncuların gelişiminden hem sportif başarı hem de ekonomik gelir hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke de bu kadronun uzun süre birlikte oynaması durumunda çok büyük işler başaracağına vurgu yaptı.