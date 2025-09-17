Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Menajeri bırak 5 milyon €’yu al
Giriş Tarihi: 17.9.2025

Barış Alper Yılmaz'ın NEOM kulübüne transfer olması için menajeri Tuncay Maldan büyük çaba sarf ederken yaptığı açıklama ile de G.Saray kulübünün tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncusunun bir yandan gönlünü almak isterken bunun için de önemli bir talebi var. NEOM kulübü, milli oyuncuya 12 milyon Euro teklif ederken Barış, G.Saray'dan 2 milyon Euro alıyordu. Bu kez sarı-kırmızılılar oyuncusuna 5 milyon Euro teklif ederek orta yolu bulmak istiyor. Ancak bu teklifin geçerli olması için yönetimin talebi, menajeri Tuncay Maldan ile yollarını ayırması.
