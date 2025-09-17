Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’ndan resital! Inter’e galibiyeti getirdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bugün oynanan 6 maçla devam etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu oldu.

Inter, her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Marcus Thuram'ın attığı 2 golde de asisti yapan isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu ilk 11'de başladığı karşılaşmada 87 dakikada sahada kaldı. Hakan, 87'nci dakikada yerini Sucic'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos - Pafos FC: 0-0

Slavia Prag - Bodo/Glimt: 2-2

Bayern Münih - Chelsea: 3-1

Liverpool - Atletico Madrid: 3-2

PSG - Atalanta: 4-0