Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor, uzatmalarda turladı!
Giriş Tarihi: 17.9.2025 18:59

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Özbelsan Sivasspor, sahasında ağırladığı Şiran Yıldızspor'u uzamalara giden maçta 2-1 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı. İşte maçın golleri...

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldızspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip uzatmalarda 2-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alio Badji (P) ve 92. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım attı. Şiran Yıldızspor'un tek sayısı ise 4. dakikada Furkan Yıldırım'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Sivasspor 0-1 Şiran Yıldızspor

GOL | Sivasspor 1-1 Şiran Yıldızspor

GOL | Sivasspor 2-1 Şiran Yıldızspor

