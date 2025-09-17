Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor, uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldızspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip uzatmalarda 2-1 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alio Badji (P) ve 92. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım attı. Şiran Yıldızspor'un tek sayısı ise 4. dakikada Furkan Yıldırım'dan geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Sivasspor 0-1 Şiran Yıldızspor
GOL | Sivasspor 1-1 Şiran Yıldızspor
GOL | Sivasspor 2-1 Şiran Yıldızspor