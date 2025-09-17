Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 2.tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Dev organizasyonda bugün 26 mücadele oynandı.
Karşılaşmaların ardından Bursaspor, Dersimspor, Kahramanmaraşspor, Muşspor, Yeşilyurtspor, 1461 Trabzon FK, Çorluspor 1947, Erbaaspor, Beykoz, İnegölspor, Karabük İ.Y., Fatsa Belediye, Kepezspor, Kütahyaspor, Silifke Belediye, Beyoğlu Yeni Çarşı, Çankaya SK, Sivasspor, 12 Bingölspor, 1926 Bulancak, Yalova FK, Aliağa FK, Bursa Yıldırım, Menemen FK, Niğde Belediye ve Orduspor 1967 takımları üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediye - Bursaspor: 1-2
Muşspor-Mazıdağı: 5-0
Dersim-Şanlıurfa: 2-0
Malatya Yeşilyurt-Adana 01: 3-2
Kahramanmaraş-Karaman: 1-0 (uzt)
Silivri-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-4 (pen)
Çorluspor-Ayvalıkgücü Bld: 2-1 (uzt)
Galata-Beykoz: 1-5
Kastamonu-Fatsa: 4-5 (pen)
Karabük İdman-Gebze: 1-0
Küçükçekmece Sinop- İnegöl: 1-3 (uzt)
Amasya-1461 Trabzon: 0-1
Erbaaspor-Pazarspor: 2-0
Silifke Bld-Kahramanmaraş İstiklal: 7-1
Küthayaspor-Altınordu: 3-1
Somaspor-Çankaya: 1-3
Kepez-Denizli İdmanyurdu: 4-2 (pen)
Sivasspor-Şiran Yıldız: 2-1 (uzt)
Elazığspor-12 Bingöl: 2-3 (uzt)
Niğde Bld-Aksaray Bld: 3-1
Bornova 1877-Aliağa: 0-6
Karşıyaka-Bursa Yıldırım: 0-1
Balıkesirspor-Yalova FK: 1-2
Orduspor 1967-Sebat Gençlik: 2-1 (uzt)
24Erzincanspor-Bulancakspor: 0-2
Menemen FK-Eskişehir Anadolu: 2-1