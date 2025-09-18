Andre Onana: Fenerbahçe maçı bizi birbirimize kenetledi





"İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK VE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Eski takımı Manchester United'a da değinen tecrübeli kaleci, "Biz bireysel bir spor yapmıyoruz. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de bunu birlikte yaşıyorsunuz. Galibiyetlerde bazı detayları görmeyebilirsiniz, kayıplarda ise o detaylar öne çıkar. Manchester taraftarını çok seviyorum, onlarla iyi ilişkilerim oldu. Onlara başarılar diliyorum. Burada mücadele edeceğiz, bazen kaybedeceğiz, bazen kazanacağız. İyi bir sezon geçirmek ve başarılı olmak istiyorum" dedi.

Teknik Direktör Fatih Tekke hakkında da konuşan Onana, "Taktik üzerine çok iyi duran, futbol hakkında net fikirleri olan bir isim. Kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz ama futbolu düşünen bir hoca" ifadelerini kullandı.



"SAHADA OLDUĞUMUZDA GALİP GELMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Uzun süredir dostu olan Rigobert Song'un Trabzonspor hakkında kendisine olumlu şeyler söylediğini belirten Onana, "Şehri çok fazla tanımadım ama 3-4 yıl önceki şampiyonluk kutlamalarını izledim. Sahada olduğumuzda galip gelmek için mücadele edeceğiz. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Taraftarlarımızla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.