Bursa’dan muhteşem dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda TFF 2. Lig temsilcisi Bursaspor, deplasmanda 3. Lig takımı Karadeniz Ereğli Belediye'yi geriden gelip 2-1 yenerek adını 3. tura yazdırdı. Devresi golsüz geçilen mücadelede, ikinci yarı gol düellosuna sahne oldu. 54. dakikada Çağatay Yılmaz'ın golüyle dezavantaja düşen konuk ekip Bursa, 58'de Tayfun ile eşitliği yakaladı: 1-1. Ataklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, 67'de Emrehan Gedikli ile üstünlüğü buldu. Oyunda kontrolü tutan Timsah, maçı kazanarak büyük sevinç yaşadı.



KUPADA 2. PERDE BİTİYOR

ÖNCEKİ gün başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı bugün sona eriyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve şifresiz olarak futbol ziyafeti yaşattığı organizasyonun son gününde 3 karşılaşma oynanacak. Dev müsabakaların tamamı, A Spor ekranlarından naklen izleyicilerle buluşacak.



DÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Muşspor-Mazıdağı: 5-0

Dersim-Şanlıurfa: 2-0

Malatya Yeşilyurt-Adana 01: 3-2

Kahramanmaraş-Karaman: 1-0 (uzt)

Silivri-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-4 (pen)

Çorluspor-Ayvalıkgücü Bld: 2-1 (uzt)

Galata-Beykoz: 1-5

Kastamonu-Fatsa: 4-5 (pen)

Karabük İdman-Gebze: 1-0

Küçükçekmece Sinop- İnegöl: 1-3 (uzt)

Amasya-1461 Trabzon: 0-1

Erbaaspor-Pazarspor: 2-0

Silifke Bld-Kahramanmaraş İstiklal: 7-1

Küthayaspor-Altınordu: 3-1

Somaspor-Çankaya: 1-3

Kepez-Denizli İdmanyurdu: 4-2 (pen)

Sivasspor-Şiran Yıldız: 2-1 (uzt)

Elazığspor-12 Bingöl: 2-3 (uzt)

Niğde Bld-Aksaray Bld: 3-1

Bornova 1877-Aliağa: 0-6

Karşıyaka-Bursa Yıldırım: 0-1

Balıkesirspor-Yalova FK: 1-2

Orduspor 1967-Sebat Gençlik: 2-1 (uzt)

24Erzincanspor-Bulancakspor: 0-2

Menemen FK-Eskişehir Anadolu: 2-1



GÜNÜN PROGRAMI

14.30 Düzcespor-Pendikspor A Spor

17.00 Giresunspor- 52 Ordu A Spor

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor A Spor