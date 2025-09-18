Jose Mourinho resmen Benfica’da! 2 yıllık imza...

Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla 2026/2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Portekiz ekibi daha önce "Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi için görüşmeler sürüyor ve yakında sonuçlanması bekleniyor." ifadelerini kullanmıştı.
Mourinho, Benfica ile ilk maçına AVS karşısında çıkacak.
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRMIŞTI
Portekizli antrenör, Benfica ile 2000/2001 sezonundaki ilk macerasında 10 maç takımının başında kalabilmişti.
Mourinho ayrıca 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Mourinho'nun yolu böylece kırmızı-beyazlı kulüple yeniden kesişmiş oldu.