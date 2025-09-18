Jose Mourinho resmen Benfica’da! 2 yıllık imza...

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIRMIŞTI

Portekizli antrenör, Benfica ile 2000/2001 sezonundaki ilk macerasında 10 maç takımının başında kalabilmişti.

Mourinho ayrıca 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Mourinho'nun yolu böylece kırmızı-beyazlı kulüple yeniden kesişmiş oldu.