Kongreye doğru

EVET!.. HAKAN İLE GÖRÜŞTÜK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde ismi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile yaşadıkları süreci anlatan Başkan Koç, "İki eski futbolcu, mevcut hoca, sevdiğim saydığım duayen eski futbolcu... Bana telefon ettiler. 'Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil' dediler. Ben, 'G.Saray onu istiyor, o G.Saray'ı istiyor, ne alaka' dedim. Konuştuk kendisiyle, menajerinin numarasını istedim. Hakan'ın söylediklerini anlatmayacağım. Menajerinin tavrı hiç bize göre değildi. Nasıl sızdı bilmiyorum, benden sızmaz" dedi.

BİRLİKTE EKRANA ÇIKACAKLAR

FENERBAHÇE'NİN iki başkan adayı Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya gelecek. İki aday, birlikte FBTV'ye çıkacak. Kulüp televizyonunda yapılacak olan açıklamaların yarın yayınlanacağı bildirildi. Bu arada G.Saray'ın Uğurcan transferine de değinen Koç, "Biz Uğurcan'ı bu şartlarda alsak mahvolmuştuk. Türkiye'nin en iyi kalecisi ama Donnarumma'ya 35 verildiği ortamda, bunlar dikkat çeken rakamlar" dedi

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM LİSTESİ

Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

SARAN'DAN KUTLUALP'E BAŞKAN VEKİLLİĞİ TEKLİFİ

FENERBAHÇE Başkan Adayı Sadettin Saran, olağanüstü genel kurulda seçilmeleri halinde başkanlık yarışında lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e kuracakları Futbol A.Ş.'de başkan vekilliği görevini teklif edeceklerini söyledi. Saran, "Güçlü bir Futbol A.Ş. kuruyoruz. Başkan vekilliğini de Hakan Bilal Kutlualp Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder. Bu takımla şampiyon olacağız. Zamanı gelince dokunuşlar yaparız. şans oyunları bayisi olan bir şirkete sahip olmam nedeniyle başkan olamayacağım sözü yalan. Hisselerimi üçüncü bir şahsa devrediyorum" dedi

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM LİSTESİ

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

F.BAHÇE MAÇI İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

FENERBAHÇE maçı sonrası Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmada Orkun Kökçü'ye kırmızı kart verilmesi için orta hakem Alper Akarsu'yu monitöre davet eden VAR'daki Onur Özütoprak'a tepki gösterdi. Dün F.Bahçe-Alanya maçında da VAR'da Özütoprak vardı. Mücadelenin 8. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Archie Brown'ın, rakip oyuncu İbrahim Kaya'nın bacağına bastığı pozisyonun es geçilmesine gönderme yapan Beşiktaş, bu anın görselini paylaşarak "NE VAR NE YOK ONUR ÖZÜTOPRAK?" mesajını yazdı.