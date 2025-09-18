Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin geldi Başakşehir güldü
Giriş Tarihi: 18.9.2025

Eski teknik direktörü Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni hocası Nuri Şahin ile çıktığı ilk maçta Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki erteleme karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken 60. dakikada oyuna giren İvan Brnic, 65'te ağları sarsarak turuncu-lacivertlileri üstünlüğe taşıdı. 4 dakika sonra da Yusuf Sarı'nın ortasında Anıl Yiğit Çınar ters bir dokunuş yaparak kendi filelerini havalandırdı. Böylece Başakşehir, 4. müsabakasında ilk galibiyetini almış oldu.
