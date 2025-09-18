Son dakika haberi: Beşiktaş, Serkan Reçber’i resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber getirildi. Siyah-beyazlılar, resmi açıklamayı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.



Serkan Reçber'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

BAŞKAN ADALI AÇIKLAMIŞTI

Serdal Adalı, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında Serkan Reçber'i duyurmuştu. Adalı, "Futbol A Takımı Koordinatörlüğü için Serkan Reçber ile anlaşmaya vardık. Kendisi benim Ümraniye'de yürüttüğüm görevi üstlenecek. Eduard Graf da kendi görevini yapmaya devam edecek. İkisinin görev tanımları bambaşka. Birbirlerini tamamlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

SON OLARAK KASIMPAŞA'DA ÇALIŞTI

Daha önce Beşiktaş'ta 2018 yılında Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü olarak da görev alan Reçber, son olarak Kasımpaşa'da Genel Müdür olarak çalışmıştı.