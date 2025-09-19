A Milli takım 27. sırada kaldı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine devam eden A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında 1555 puanla 27. sıradaki yerini korudu. Ay-Yıldızlı ekibimizin elemelerdeki rakiplerinden İspanya topladığı 1875 puanla 1. sıraya yükselirken, Gürcistan 1377 puanla bir basamak düşerek 68. sırada yer aldı. 1271 puanlı Bulgaristan ise iki basamak gerileyerek 86.'lığa yerleşti.
İspanya'yı 870 puanlı Fransa izlerken, önceki sıralamanın lideri Arjantin ise 3. olabildi.