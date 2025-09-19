A Milli takım 27. sırada kaldı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine devam eden A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında 1555 puanla 27. sıradaki yerini korudu.İspanya'yı 870 puanlı Fransa izlerken, önceki sıralamanın lideri Arjantin ise 3. olabildi.