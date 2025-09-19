Beşiktaş, Göztepe deplasmanında! Zorlu maçın 11’leri belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Beşiktaş, ligde oynadığı maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Göztepe, 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını da kazanarak çıkışa geçme arzusunda.
İŞTE 11'LER
Göztepe XI: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson.
Beşiktaş XI: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Rafa, Toure, Abraham
YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLİYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edilen Portekizli kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.
Öte yandan İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.
BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'Yİ SON 3 MAÇTA YENEMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.
Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.
İZMİR'DE 30. RANDEVU
İki takım, bugün yapacakları karşılaşmayla İzmir'deki lig maçlarında 30. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 10 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 39, Göztepe ise 28 gol kaydetti.