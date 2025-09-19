Fernando Muslera 16. saniyede gol yedi! Sinirlerine hakim olamadı...

Kariyerini Güney Amerika ekibi Estudiantes'te devam ettiren Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final maçında şoku yaşadı.
39 yaşındaki file bekçisinin takımı Estudiantes, çeyrek final ilk maçında Filipe Luis'in çalıştırdığı Flamengo ile karşılaştı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Maça damga vuran an ise maçın başlama düdüğünün 16 saniye sonrasında Flamengo'nun gol sevinci yaşaması oldu. Fernando Muslera, yenilen erken gol sonrası adeta çıldırdı.
İŞTE MUSLERA'NIN YEDİĞİ O GOL;
Flamengo, Muslera'nın kalesini koruduğu Estudiantes karşısında 16. saniyede golü buldu.pic.twitter.com/At755Y68b2— Sabah Spor (@sabahspor) September 19, 2025