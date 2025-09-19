Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fernando Muslera 16. saniyede gol yedi! Sinirlerine hakim olamadı...
Giriş Tarihi: 19.9.2025 16:44

Fernando Muslera 16. saniyede gol yedi! Sinirlerine hakim olamadı...

Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekiplerinden Estudiantes’e transfer olan Fernando Muslera, Libertadores çeyrek finalindeki Flamengo maçında yediği gol sonrası çılgına döndü. İşte detaylar...

Fernando Muslera 16. saniyede gol yedi! Sinirlerine hakim olamadı...

Kariyerini Güney Amerika ekibi Estudiantes'te devam ettiren Fernando Muslera, Libertadores çeyrek final maçında şoku yaşadı.

39 yaşındaki file bekçisinin takımı Estudiantes, çeyrek final ilk maçında Filipe Luis'in çalıştırdığı Flamengo ile karşılaştı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Maça damga vuran an ise maçın başlama düdüğünün 16 saniye sonrasında Flamengo'nun gol sevinci yaşaması oldu. Fernando Muslera, yenilen erken gol sonrası adeta çıldırdı.

İŞTE MUSLERA'NIN YEDİĞİ O GOL;

Fernando Muslera 16. saniyede gol yedi! Sinirlerine hakim olamadı...
