Göztepe’den Beşikaş’ın paylaşımına yanıt geldi!

Giriş Tarihi: 19.9.2025 17:46

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi her iki takımdan da arka arkaya paylaşımlar yapıldı.

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın VAR hakemi Erkan Engin hakkında sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında, "Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş, bu mesajını daha önce tartışmalı kararların yaşandığı Hatayspor, Göztepe, Bodrum FK ve Alanyaspor maçlarından karelerin bulunduğu bir görselle destekledi.

GÖZTEPE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Göztepe, Beşiktaş'ın bu paylaşımını alıntıladı ve "Bizce de" ifadeleri kullandı. İzmir ekibinin bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması dikkat çekti.

