Giriş Tarihi: 19.9.2025 22:20

Hatayspor skoru koruyamadı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile Boluspor karşıya geldi. 4 gol çıkan müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi. Boluspor'dan beraberlik golü 90+6'da geldi.

AA
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile Boluspor 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Stat: Mersin

Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Tevfik Özkoç, Kurtuluş Aslan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Dk. 24 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 62 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga Matondo, Engin Can Aksouy, Rui Pedro (Dk. 74 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 61Deniz Aksoy), Abdulkadir Parmak

Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima (Dk. 86 Mustafa Alptekin Çaylı), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk.78 Arda Usluoğlu), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 46 Boakye), Arda Işık (Dk. 46 Onur Öztonga), Balburdia

Goller: Dk. 7 Bamgboye, Dk. 33 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor) Dk. 60 (Penaltıdan), Dk. 90+6 Hasani (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Liço, Dk. 43 Hasani (Boluspor) Dk. 43 Abdulkadir Parmak, Dk. 52 Görkem Sağlam, Dk. 54 Recep Burak Yılmaz, Dk. 68 Bekaj, Dk. 90+5 Massanga Matondo, Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

