Kafa olarak maçtan koptuk

Farklı yenilgi sonrası Okan Buruk sorumluluğu da üstüne aldı. "Tedavi edeceğim" diyerek sözlerine başlayan Buruk şöyle devam etti: "Kafa olarak koptuk. Şanssız goller yedik. Rakip adına şanslı bir maçtı. Seyredip analiz yapacağız.Bu kadar baskıcı bir takıma karşı, deplasmandaki oyun skorla uyuşmadı. Bu benim sorumluluğum. Bu tür mağlubiyetleri önce teknik adamın kabul etmesi gerekiyor. Neyi yanlış neyi doğru yaptığımı görebiliriz. Bunu tedavi edecek olan da benim. Grupta ilk 24'e gireceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza güveniyorum."