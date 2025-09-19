Kılıçlar çekildi!

Koç'un eleştiri oklarının hedefindeki isimler: Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı), Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım (Eski MHK üyeleri), Yaşar Kemal Uğurlu (VAR Koordinatörü), Ferdi Karadoruk (TFFHGD İstanbul Şube Başkanı

Fenerbahçe-Alanya maçına atanan hakemlerin seçimler öncesi bir operasyon olduğunu belirten Başkan Ali Koç yöneticileriyle birlikte soluğu TFF'nin Riva tesislerinde aldı. Saat 12.30'da 'Hesap zamanı paylaşımı" yapıldı ardından saat 16.00'da Riva'ya gidileceği duyuruldu. TFF ise 15.30'da "Federasyonumuz hesap verme makamı değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeridir" paylaşımı yaptı. 16.00'da başlayan ve 19.10'da biten toplantı sonunda Koç, özetle şunları söyledi: "Bir maç skoruna göre bas bas bağıran bir kulüp değiliz. Atamalar, sınavlar, en önemli noktadaki isimler sorunlu. MHK'de Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur diye konuşmalar yapılıyor. Federasyona kendi kuyularının kazılmaması her şey anlatıldı. Bu bizim için namus davasıdır. Sonuna kadar üstüne gideceğiz. Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanı ve Spor Bakanı'mıza çağrıda bulunmak istiyorum. Futbol üzerinden ortalık karıştırılmasın. Biz kelle almaya gelmedik ama TFF'ye dikkat etmezseniz sizin kelleniz alınacak şekilde hakem müessesi yönetilmektedir dedik. Yabanca VAR düşünülmeli ama maliyet ve kalite bakımından zor bir konu."

HAKEMLER TEHDİT EDİLİYOR!

Başkan Ali Koç konuşurken akşam ezanı okunmaya başladı. Koç, "Zamanlama iyi oldu, duaya ihtiyacımız olan günlerdeyiz" diyerek ezan bitene kadar konuşmaya ara verdi. Sonrasında "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun niyeti yeterli değil. Kendisine de söyledim. Ekibinin güvenli olmadığını, elimdeki belgelerle kendisine aktardım. Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. Buraya geldiğimiz zaman bazı yabancı hakemlerin iki penaltıyla ilgili yazdıklarını gösterdiler. Hayrete düştük. 'Kol doğal pozisyonda' yazıyor. Oosterwolde'nin de kendisini yere bıraktığı yazıyor. Küçük dilimizi yuttuk" dedi.



14 ARAÇLA RİVA'DA ŞOV

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, 14 araçla Riva'da bulunan binaya girildi. Bu anlar kameralara böyle yansıdı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ali Koç, Alanya maçı sonrası konuşmaları nedeniyle 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.