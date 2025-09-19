Sadettin Saran: “Bunu yaparsak birlik olur"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, yapılacak seçim öncesi A Spor'un sorularını yanıtladı.

Sadettin Saran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dış etkenleri gerçek anlamda birlik ve beraberlikle yenebiliriz. Bunu yenmenin yolu da, saha içerisinde Kadıköy cehennemini ve Fenerbahçe ruhunu geri getirecek bir takım oluşturmak.

Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var, bunu yönetmek önemli. Sponsorluk konusunda da profesyonellerden oluşan bir komite kuracağız. Biz buraya başkan olmaya değil, iyi başkan olmaya geliyoruz.

"ŞAMPİYONLUK GELİRSE BİRLİK OLUR"

Başarıda nasıl ezber bozacaksak, başarısızlıkta da ezber bozacağız. Şampiyon olamayan başkan gidecek. Burası dünyanın en büyük sportif kulübü; 11 senedir olmayan şampiyonluk şart. Bu da bizim birinci projemiz ve sağlandığı zaman zaten birlik ve beraberlik olur.

Biz, adama göre görev değil; göreve göre adam anlayışı ile geliyoruz. İşinde iyi, vatanını ve Fenerbahçe'yi canı gönülden seven insanlar seçmeye çalıştım. Ekibime güveniyorum.

Camiaya, diğer kulüplere ve tüm dünyaya ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu göstermek istiyorsak seçime katılımın çok olması lazım. İnşallah rekor katılım olur.

Ben Fenerbahçelileri değil; Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyorum. Söz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız!"