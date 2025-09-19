Taraftarla Barışamadı

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan ilk maçta Eyüpspor'u 2-0 yenen takımda 3 değişikliğe gitti. Abdülkerim, Sara ve İcardi'yi yedek kulübesine çeken Buruk, Frankfurt deplasmanında Singo, Lemina ve Barış Alper'i ilk 11'e koydu. Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif aldığı süreçte sergilediği tavırla taraftarın tepkisini çeken milli futbolcu, takım 1-0 öndeyken 25. dakikada kazanılan frikikte zoru başardı. 6 metreden topu havaya dikip, auta gönderdi. NEOM'un devre arasında yeni bir teklifle gelmesi beklenen, Avrupalı scoutlar tarafından tribünden takip edilen oyuncu o dakikadan sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Ortak görüş, "O vuruş gol olsa maç kopardı" şeklindeydi.





UĞURCAN OYNADI TRABZON KAZANDI

Bu sezon 4'ü Trabzon, 1'i Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 5 maçta sadece 1 gol yiyen (Trabzon-Samsun) Uğurcan Çakır dün yıkıldı, uluslararası organizasyonlarda döküldü. 31. dakikada yüreklerin ağza geldiği anda, duran topta savunmadan gelen ters vuruşta topu son anda çizgiden çıkaran milli kaleci, 37 ile 45+4 dakika arasında tam 3 gol yedi. Maçı da 5 golle tamamladı. 29 yaşındaki eldiven, bu organizasyonda forma giydiği için Trabzonspor, devreye giren bonusla 3 milyon Euro'nun sahibi oldu. Uğurcan, milli takımda da Gürcistan'tan 2, İspanya'dan 6 gol yemişti.



FRANKFURT'A TÜRK AKINI

G.Saray'ı gurbetçiler yalnız bırakmadı. Almanya ve çevresinden binlerce kişi, dün Frankfurt'a gelerek bilet aradı. 52 bin kapasiteli Frankfurt Park'ta 3 bin kişilik yer ayrılan sar-ı kırmızılı taraftarlar, deplasman tribününü tamamen doldurdu ve ev sahibi Frankfurt bölümünden kombine kiraladı. Galatasaray'ın gurbetçi oyuncuları Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu da akrabalarını maça çağırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç saatine kadar sokaklarda karşılaşmanın havasına girdi. Stada da 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratlarıyla toplu halde gitti.

ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR!

G.SARAY'IN yeni transferi İlkay Gündoğan 5-1'lik yenilgiyi "Çok üzgünüz. İkinci golü bulsak farklı bir maç olacaktı. 3 golü yiyince takımda moral bozukluğu hissettim. Basit goller yedik. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak lazım. Affetmiyorlar... Bizim için üzücü, öğrenecek çok şey var. Çalışmaya devam etmeliyiz" diyerek yorumladı.

KEREM'E GÖNDERME!

YUNUS AKGÜN, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ağlarına gönderdiği gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'nu unutmadı. İcardi, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın ilk 11'de olmadığı maçta kaptanlık pazubendini takan Yunus'un gol sevinci, "Benzer işler" diye yorumlandı. Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transferi sonrası takipten çıktığı ve gerginlik yaşadığı Kerem'in 'çocukluk aşkım' diyerek paylaştığı küçüklük fotoğrafındaki gibi yatarak objektiflere poz verdi.