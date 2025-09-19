Trabzonspor için ölürüm

Trabzonspor'un idmanı öncesi yeni transfer Andre Onana, basının karşısına çıktı. Uzun yıllardır bordo-mavililerde oynuyormuş gibi hissettiğini söyleyen Kamerunlu eldivenden satır başları şöyle:

F.Bahçe maçında kaybettik ama daha da kenetlendik. 10 kişiyle çok savaştık. Bazen yenilgilerden de ders çıkarırsınız.

Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona göre adapte etmeye çalışıyorum.

Arkadaşlarım sayesinde adaptasyonum kolay oldu. Uzun yıllardır onların yanındaymış gibi hissetmeye başladım.

Kariyerimle alakalı kulübün beklentileri yüksek. Kaybedeceklerimiz olacaktır ama kazanacaklarımız daha fazla olacaktır.

Çok iyi bir hocamız var. Birçok şeyin benzerlik gösterdiğini, Premier Lig ile yakın ligler olduğunu söyleyebilirim.

Her zaman galibiyet sözü veremem ama Trabzonspor için gerekirse sahada öleceğimizin sözünü veririm.

Song, takım hakkında güzel şeyler söyledi. Taraftarlara şunu söyleyebilirim: 'İyi günde, kötü günde beraber olalım.'

Kaleciler çok yetenekli

ONANA, Trabzon'daki meslektaşlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu: "Genç kalecilerimiz çok yetenekliler. Önlerinde çok uzun bir yol var. Onlara başarılı olmanız, mücadele etmeniz lazım diyorum. Onlar bu tren geldiğinde, başarılı olmak için çok çalışmaları lazım... Öyle de yapıyorlar zaten."